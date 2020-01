Montag, 11. Juni 2012

Endlich gute Nachrichten aus Israel!

Sonntag, 22. April 2012

Israels Apartheitmauer ist illegal - das Gutachten aus Den Haag

Dienstag, 17. April 2012

Video: Israelischer Offizier verletzt Dänen schwer

Während in Deutschland darüber diskutiert wird, wie man Israel-Kritikern Rede- und Schreibverbot erteilen und Israel neue Atom-U-Boote liefern kann, gelingt es wenigen Aktivisten, in den rassistischen Terrorstaat einzureisen, der sich allen Ernstes als "einzige Demokratie im Nahen Osten" bezeichnet.



Einem Dänen passierte vor ein paar Tagen dieses:







Er hat Glück gehabt, denn die oft russischstämmigen Söldner töten sofort. Ihre Regierung wird diese Taten und auch diesen Übergriff natürlich nie vor Gericht bringen.



Hier der Name des Täters: Lt Col Shalom Eisner, stellvertretender Kommandant im Jordantal.



Vielleicht reist er ja einmal nach Europa? Oder irgendwann reist Europa zu ihm und bringt ihn an den Ort, wo er hingehört: nach Den Haag.



Wer dieses Video sieht, sollte das Gedicht von Grass doch noch einmal lesen.



Etwas weniger brutal geht es zu, wenn jüdische Aktivisten deportiert werden:







Man weiss ja nicht, wer deren Verwandte sind.

Mittwoch, 4. April 2012

Grass-Gedicht darf nicht diskutiert werden

Donnerstag, 15. März 2012

Israel ist ein Aphartheid-Regime

Samstag, 18. Februar 2012

Israelische Kriegspropaganda in Deutschland straffrei

Dienstag, 3. Januar 2012

Das Foto, das Deutsche nicht sehen sollten

Freitag, 23. Dezember 2011

"Israel ist ein terroristischer Unrechtsstaat"

Samstag, 26. November 2011

Aufruf zum Boykott israelischer Produkte

Freitag, 2. September 2011

Der Beweis: Die 9 türkischen Seeleute wurden hingerichtet

(pdf, 614 KB)

Selbst der Türkei, nicht gerade zimperlich im Umgang mit Oppositionellen und "liberalen Weicheiern", war es zuviel, was sie im Palmer-Bericht der UN über den Angriff der Israelis auf die Gaza-Friedensflotte lesen durfte.Hier der Bericht:Danach wurden folgende Matrosen hingerichtet:Furkan Doğan received five gunshot wounds in the back of his head, nose, left leg, left ankle and in the back, all from close range. A citizen of the United States, Mr. Doğan was a 19-year-old high school student with ambitions of becoming a medical doctor. Mr. Doğan’s motionless, wounded body was kicked and shot upon, execution-style by two Israeli soldiers.Cengiz Akyüz received four gunshot wounds, in the back of his head, right side of his face, the back and the left leg. Mr. Akyüz was married and a 41-year-old father of three.Cengiz Akyüz mit seiner Tochter. Sein Kopf wurde bei der Hinrichtung völlig zerschossen.Ali Haydar Bengi received a total of six gunshot wounds, in the left side of his chest, belly, right arm, right leg and twice in the left hand. Mr. Bengi was married, a 39-year-old father of four.Ibrahim Bilgen received four gunshot wounds, in the right temple, right chest, right hip and back. Mr. Bilgen was married, 61-year-old father of six, who worked as an electrical engineer.Der 61-jährige Ingenieur und Vater von 6 Kindern wurde von der israelischen Armee mit vier Schüssen hingerichtet.Cevdet Kçlar, a photographer, was killed by a single distant shot to the middle of the forehead. He was shot most probably with a laser-pointer rifle. Mr. Kılıçlar was married, 38-year-old father of two.Cengiz Songür was killed by a single gunshot wound in the front of the neck. He was a 47-year-old textile worker, married and the father of seven.Necdet Yıldırim received two gunshot wounds in the right shoulder and left back. He was 32-years-old, married, father of one.Çetin Topçuoğlu was killed by three gunshot wounds in the back of the head, the hip and the belly. He was 54-years old, married and a father of one.Fahri Yaldız was killed by four gunshot wounds: left chest, left leg and twice in theDa alle Getöteten auch Schüsse in die Beine aufwiesen, ist davon auszugehen, dass die Israelis sie kampfunfähig schossen und dann durch Kopf- und Nackenschüsse aus Nahdistanz hinrichteten.Nicht einmal Israel behauptet, dass die Hingerichteten bewaffnet gewesen wären.Es wäre interessant zu erfahren, wer die Mörder waren, wer die Morde befohlen hat und wer sie bis heute deckt.Man könnte das einmal die israelischen Botschaften in Bern, Berlin und Wien fragen.Die deutsche Regierung sicher nicht.Die Türkei hat bereits heute mit dem einzig richtigen Schritt reagiert und den israelischen Botschafter ausgewiesen.Dies sollte man in allen zivilisierten Staaten tun.Hier die Adresse der israelischen Botschaft, falls man derartige Morde für reklamierungswürdig hält:Botschaft des "Staates" IsraelAdresse:Auguste-Viktoria-Strasse 74-7614193 BerlinTelefon:Botschaft: 030-8904 5500Konsularabteilung: 030-8904 5512Telefax:Botschaft: 030-8904 5555Konsularabteilung: 030-8904 5519E-Mail:botschaft@israel.deAnmerkung: Die israelische Botschaft in Deutschland antwortet grundsätzlich nie, sammelt aber die Beschwerden für Mossad und CIA, um die Unzufriedenen demnächst selbst als Terrorismusverdächtige zu überwachen und zu drangsalisieren.